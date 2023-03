Miquel Serra és un autor prolífic que ja acumula deu àlbums. Referent discret però fonamental per a la nova escena balear, músic sensible i profund, escriptor i pagès, Miquel Serra continua treballant, experimentant i creant discos des de Manacor. El seu darrer treball, editat l’any passat, Una casa és pànic, gravat i mesclat per Sergio García Pérez, és un disc d’una inquietant sensibilitat i bellesa que aquest divendres, a les 9 del vespre, presenta en solitari, ell, amb la seva veu i guitarra, a la Sala La Cate de Figueres dins el cicle 66Butaques.

Amb la idea que la casa és vista «com a refugi», però també amb la certesa que «la seguretat no existeix en cap aspecte de les nostres vides», Miquel Serra deambula a Una casa és pànic entre un folk-pop atmosfèric, introspectiu i de forta càrrega emocional. Les seves peces, doncs, s’endinsen per les orelles fluint cap als òrgans interns per acoblar-se amb les entranyes.