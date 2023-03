Amb el teló de fons de les bandes sonores més famoses de la història del cinema, interpretades per la Gyo Symphonia sota la direcció de Marc Timón, el Grup Iris celebra aquest dissabte, a les 8 del vespre al Teatre El Jardí de Figueres, la seva primera dècada d’existència. «Deu anys amb un recorregut que ens ha portat en els inicis des de fer suport mutu entre les afectades, fins a poder oferir també diverses teràpies, tallers, conferències, entre altres, amb un denominador comú: la millora de la qualitat de vida de les persones afectades de càncer de mama i dels seus familiars, l’educació cap a una millor qualitat de vida per a la població en general, i sense deixar de banda la nostra aportació anual cap a la investigació», expliquen des de l’entitat.

L’aniversari, doncs, s’embolcalla amb aquesta proposta musical singular, la primera d’unes quantes: una conferència amb dues fisioterapeutes de Fisiomedic, especialitzades en oncologia, el 29 de març al Cercle Sport; una matinal de manualitats el 13 de maig a la Rambla; una conferència amb l’investigador Rafael Marcos-Gragera, el 25 de maig, i un dinar d’aniversari, el 28 de maig. Tot plegat s’integra en la voluntat del Grup Iris d’obrir les portes de l’entitat de bat a bat convidant a tothom a experimentar allò que fan i que té per objectiu «aportar beneficis a la salut»: classes de txikung o ioga, tallers d’alimentació, les manualitats o psicoteràpia grupal, «tot enfocat a donar eines per gestionar més bé les emocions per a qualsevol situació de la vida». Així, reconeixen que «no tot es basa en haver patit o no càncer, qualsevol patologia o conflicte intern mereix ser gestionat el màxim per garantir la pau interior».

Ara, el Grup Iris té 225 sòcies i socis, dels quals unes 80 són afectades. La seva presidenta, Lídia Albert, explica que el 2022 van fer unes 320 actuacions, sumades als tallers oberts a tothom, que s’enfilen sobre els 200. Això multiplicat pels deu anys d’existència, tenint en compte que als inicis només feien «acompanyament moral» per manca d’ingressos, s’arriba a la xifra de quasi tres mil actuacions, aproximadament. «Amb el projecte de la Cursa de la Dona de Figueres, vam poder incrementar les actuacions oferint tractaments personalitzats i sessions grupals per a les persones afectades i els seus familiars», confirma Albert.