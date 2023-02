Un total de 14 estands han previst participar en la fira Figa Dolça, que ha de tenir lloc aquest divendres i dissabte, 24 i 25 de febrer, a la Rambla de Figueres. En cas que la climatologia no permetés celebrar-la, es traslladaria als dies 10 i 11 de març. Es tracta d’una iniciativa organitzada per Comerç Figueres, en col·laboració amb l’Ajuntament, amb l’objectiu de posar en valor els vins i licors dolços de la comarca i la pastisseria de la ciutat.

Durant aquests dos dies, els visitants podran degustar vins i licors dolços de l’Empordà i productes de pastisseries de Figueres. Hi participaran un total de 5 cellers de l’Empordà, un estand de licors de Llançà, un estand convidat de la Catalunya Nord-Banyuls, juntament amb 6 pastisseries i l’escola d’Hostaleria de Figueres.

Estratègia promocional

Aquesta fira s’emmarca en l’estratègia turística i comercial de Figueres per posar en valor productes tan arrelats i vinculats a la comarca, tal com es fa amb la Mostra del Vi de l’Empordà, la Fira de la Cervesa artesana o les rutes enogastronòmiques amb la complicitat dels restauradors locals.

Durant les dues jornades, hi haurà activitats per a tota la família com tallers per als més menuts, taller de maridatge de dolços, música, espectacle de dansa o showcookings.