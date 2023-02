La llibreria Vitel·la de l’Escala viu una renovada efervescència des que fa uns pocs mesos l’editora i llibretera Gemma Garcia va decidir que, entre les seves quatre parets, també es podien acollir presentacions de llibres. Si fa uns dies van ser els periodistes Tura Soler i Jordi Grau, autors de Sense càstig. Deu crims impunes (La Campana), els que van atraure l’atenció d’un nodrit grup de lectors, aquest cap de setmana se’ls proposa un doble canvi de registre. Aquest dissabte, a les 8 del vespre, visita Vitel·la l’escriptor mallorquí Melcior Comes per conversar amb la també escriptora Carla Gurt sobre la darrera novel·la, El dia de la balena (Univers). I, diumenge, a la 1 del migdia, el xef Enric Herce presenta Deliciós Mar (Cossetània) al costat de l’autora Núria Esponellà.

Melcior Comes (sa Pobla, Mallorca, 1980) és llicenciat en Dret i en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. El dia de la balena és la seva novena novel·la, una xifra respectuosa si es té en compte que va començar a publicar ara fa just dues dècades i amb molt encert: L’aire i el món (Premi Ciutat d’Elx 2003), L’estupor que us espera (Premi Documenta 2004), El llibre dels plaers immensos (Premi Ciutat de Palma 2006), La batalla de Walter Stamm (Premi Josep Pla 2008), Viatge al centre de la Terra (2010), Hotel Indira (Premi BBVA Sant Joan 2014), Sobre la terra impura (2018), que va rebre el premi Creixells, el premi Crítica Serra d’Or, el premi Núvol i va quedar finalista al premi Òmnium a la millor novel·la de l’any, i, finalment, Tots els mecanismes (2022).

El dia de la balena centra l’acció entorn d’en Martí Suau, un nen de catorze anys, i al llarg d’un estiu en què apareix morta una balena a la platja. Ell i el seu amic Bibi recorren el poble de punta a punta i, després d’un accident de moto que quasi mata al germà d’en Bibi, en Martí treballarà d’amagat dels seus pares en un supermercat. Aquesta és una història d’ambicions secretes, traumes soterrats i mentides que es van fent grosses.

Per altra banda, Deliciós mar és un llibre on, evidentment, el mar és el protagonista, no només per les receptes marineres que conté, sinó també per les històries, experiències i consells culinaris que ofereix el seu autor, el xef Enric Herce. Hereu d’una saga de mestres dels fogons, Herce escriu, pensa, cuina i crea un món culinari propi, que ve a ser una manera d’entendre la vida. Deliciós mar no és el seu primer llibre, tampoc el primer que publica amb Cossetània i dins la col·lecció «Sensacions». En aquest volum, on l’autor confessa que d’adolescent volia «anar a Terranova a pescar bacallans i també a l’Iran a carregar catifes de mil colors», proposa als lectors una travessia marina per gaudir descobrint quins són i com són tots aquests peixos, crustacis, cefalòpodes i altres animalons que habiten el nostre mar i quan és el millor moment per comprar-los i portar-los a la nostra cuina. El llibre, a més, inclou cinquanta receptes per fer-les a casa fàcilment. L’acte de presentació tindrà com a colofó un vermut compartit, detall de l’organització.