Llançà torna a convertir-se aquest dissabte en el temple de la música alternativa a la comarca de la mà del festival Ktatonik. Els caps de cartell d’aquesta nit intensa de música, d’accés gratuït, són els grups Evile, Legion, The Gundown i Cadáver. L’escenari, l’envelat de les Esplanes, a partir de les 8 del vespre.

Aquesta és la cinquena edició del Ktatonik Fest promogut per l’associació local Vast i Volts amb el suport de l’Ajuntament de Llançà i la Diputació de Girona. Enguany no hi ha tants grups com l’edició passada quan se’n van programar fins nou. Tot i això, destaca la qualitat del cartell encapçada per la banda de trash metal britànica Evile, que va aconseguir fama mundial en aparèixer en el videojoc Rock Band amb el seu tema Trasher. Al seu costat, uns altres veterans del trash metal, Legion. Creats el 1987 i amb una dilatada trajectòria, l’any passat van tornar amb dos dels membres fundadors. Completen el cartell del Ktatonik Fest, The Gundown, una banda de punk rock creada el 2008 a Tarragona i Cadáver, una banda de death metal de Noruega fundada a finals dels anys 80. El 1993 es van dissoldre i van retornar a tocar la fi del segle fins al 2004. Van mantenir-se en silenci durant quinze anys fins al 2020 quan van treure l’àlbum Edder & Bile. Actualment, la banda la integren Anders i Dirk Verbeuren.