En el segon pis del Museu de l’Exili de la Jonquera es pot visitar l’exposició temporal, la perla del fons, documents que aporten eines per entendre millor l’exili català i el seu context històric. La posada en escena, embolcallada d’una llum especial, es va pensar al mil·límetre fa quinze anys. Aquesta sala difícilment pot variar, però els responsables del museu han volgut aprofitar una de les imponents parets blanques per transformar-la «en una nova sala» a ulls del visitant i seguint les atractives propostes immersives, tal com ho veu l’encara director Enric Pujol. En ella emergeixen ara dibuixos de gran format d’una força poderosa que el pintor Josep Bartolí (1910-1995) va crear durant el seu pas pels camps de concentració francesos. El treball l’ha dut a terme el realitzador Felip Soler.

La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, va tenir el privilegi de veure en primera persona aquest nou recurs, aquest diumenge passat durant la visita que va fer al Mume i al coll de Lli. Pujol remarca com aquesta proposta immersiva permet copsar el més mínim detall de les creacions de Bartolí i que, a més, aporta molta versatilitat podent-se renovar el contingut «en funció de l’exposició temporal que hi hagi» amb un cost molt baix. A més, apunta que encara hi ha més camí per jugar, ja que disposen d’altres grans panys de paret. Anys enrere s’havia debatut la possibilitat de fer-hi un mural, cosa que es va descartar finalment. Aquesta no és l’única projecció. En una altra gran paret, a l’entrada, també s’hi exhibeixen imatges en moviment, però fixades, i de gran format. I en una altra sala, els testimonis que «exigeixen molta atenció».