Capmany ha viscut tres dies molt intensos que han anat més enllà de les activitats lúdiques de la festa major de Santa Àgata. La recuperació del multitudinari tast de vins va servir per a presentar el projecte museístic Vi-Vent. Diumenge va tenir lloc la inauguració oficial dels carrers del nucli antic. Tot plegat ha fet sorgir «un orgull de poble», segons l’alcalde Joan Fuentes, que va quedar ben palès amb la multitudinària assistència de gent als actes principals.

El primer d’ells va ser el tast de vins celebrat, divendres al vespre, a l’antic Sindicat i que va tenir com a preludi la presentació del centre d’interpretació de la vinya i el vi. L’alcalde va explicar l’abast d’un projecte que «ja ha entrat a la fase final» i que permetrà conèixer els valors del paisatge i l’enologia del territori. Un fet que va ser destacat per part del president del Consell Regulador de la DO Empordà, Xavier Albertí, el qual va lloar «la complicitat» existent entre l’Ajuntament de Capmany, el poble amb més cellers de la demarcació, i la Denominació d’Origen. «Per a tots nosaltres serà un espai de referència», va dir Albertí abans de deixar pas a Jordi Pigem, coautor del projecte.

El tast va ocupar tota la nau central del Parral, amb la presència de dos-cents vint assistents i que va ser conduït pel periodista Antoni Bassas. A taula, es van servir els vins dels vuit cellers locals (Pere Guardiola, Marià Pagès, Arché Pagès, Vinyes d’Olivardots, Gran Recosind, Aldea de Buscarós, Grup Oliveda i Vins Pagès). Seguint la línia d’invitacions a les cooperatives empordaneses, aquest cop va ser el celler Gerisena de Garriguella el convidat a la festa del vi empordanès. Antoni Bassas va explicar diverses anècdotes de la seva biografia relacionades amb el territori, com ara que coneixia bé, l’Albera, per haver fet la mili a la base de Sant Climent o que el seu pare també va fer el servei militar aquí «perseguint maquis». El periodista va convidar els representants de cada celler a presentar els vins que portaven a taula. El moment emotiu el va posar Anna Maria Oliveda quan va desitjar a tots els assistents que s’emportessin «un bon record de Capmany», al mateix temps que la seva presència va servir d’homenatge al seu marit, Josep Freixa, mort durant la pandèmia.

Diumenge al migdia, es van inaugurar els carrers que han estat remodelats durant aquest mandat, amb el suport econòmic de la Diputació de Girona i la Generalitat. A l’acte, hi van assistir el vicepresident de l’ens provincial, Albert Piñeira, i la directora dels Serveis Territorials d’Administració Local, Maria Josep Porta. El seguici inaugural, encapçalat pels gegants, va ser molt concorregut.