Un centenar de persones han assistit aquest dissabte 4 de febrer a la presentació el llibre i la inauguració de l’exposició de Les fogueres del Pertús. Diari de l’evacuació de Catalunya, d’Àlvar d’Orriols a la sala Walter Benjain de Portbou.

A l'homenatge a Àlvar d’Orriols, van intervenir el seu nét i promotor, Didier Damestoy; la seva filla i protagonista del llibre, Mercedes de Orriols; el professor, doctor en Història del Teatre i membre de l'ADE (Asociación de Directores de Escena de España), Antonio Espejo Trenas; el catedràtic emèrit de literatura espanyola contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i fundador i director (1993-2021) del Grup d'Estudis de l'Exili Literari (GEXEL), Manuel Aznar Soler; i el periodista i editor Carles B. Gorbs.

Durant l’acte, es van anar llegint petits fragments del llibre i de poesia per part de Cari Oriol i Lluís Bosch. També es va interpretar dues peces musicals a càrrec del grup Blauet. L’acte, emotiu i entranyable, va ser encetat per l’alcalde de Portbou, Xavier Barranco, com amfitrió i organitzador, i que va donar la benvinguda als familiars presents d’Àlvar d’Orriols i al públic en general. Seguidament, Josep Maria Bernils, com a vicepresident primer i conseller de cultura del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, es va afegir a la benvinguda i es va adherir a aquest homenatge a Àlvar d’Orriols.

Un homenatge que familiars, editor, entitats i col·laboradors, entre d’altres, van aprofitar per recordar la petició de la família, des de fa ja anys, d’un reconeixement públic i institucional a Àlvar d’Orriols com a un personatge fonamental en la cultura del nostre país i, sobretot, com a dramaturg, ja que va ser el promotor del teatre popular i de masses, segons tota la premsa de l’època. En aquest sentit, s’ha demanat, repetidament, una placa en la seva casa natal de Barcelona, entre d’altres possibles reconeixements i homenatges.

Al final es va servir una copa de cava i es va fer una visita guiada per l’exposició per a tots aquells interessats.

Les fogueres del Pertús, diari de l’evacuació de Catalunya és un llibre escrit per Àlvar d’Orriols, l’any 1939, en què narra de manera àgil i planera la llarga marxa a l’exili, des de Barcelona fins a França, que va patir el mateix autor, i també moltes altres persones i famílies. El llibre, que a més està il·lustrat per nombrosos dibuixos fets per Orriols mateix, és un diari en què s’expliquen anècdotes, vivències, sentiments, emocions... que situen el lector dins d’un malaurat episodi de la nostra història en el qual amb reflexions, diàlegs, narracions... es fa una crònica —escrita i il·lustrada— d’un llarg i tortuós camí: l’exili.

Aquest llibre vol fer una aportació més a la recuperació de la memòria històrica i, alhora, retre un petit homenatge i reconeixement a la figura d’Àlvar d’Orriols com un personatge il·lustre en la cultura i l’art del nostre país, com també destacar-ne la implicació amb la justícia, la llibertat i la democràcia que, en tot moment, va fer ben palès al llarg de la seva vida, i que no ha estat del tot reconeguda.