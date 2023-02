Llançà celebra aquest dissabte quatre de febrer la sisena edició de l’Street Food Winter a l’Envelat de les Esplanes. Aquesta iniciativa va néixer amb l’empenta de la mateixa restauració llançanenca i en col·laboració amb l’Ajuntament del municipi per promocionar la gastronomia. «Ens fa molta il·lusió que any rere any es faci aquest Street Food perquè deixa entreveure la voluntat de promoure la nostra gastronomia que ens identifica molt. Per altra banda, va en línia amb el propòsit de desestacionalitzar el turisme», declara l’alcaldessa Núria Escarpanter.

Enguany hi participen set establiments locals que oferiran un total de dotze tapes. Tot es podrà maridar amb els vins de Denominació d’Origen Empordà i la cervesa de Roses. «Com a novetat també hi participen dos bars de Llançà que oferiran la beguda», explica Escarpanter. Música en directe Aquesta vetllada té dues parts, la primera començarà a partir de les set de la tarda amb les degustacions de tapes, vins i cervesa. Estarà amenitzada amb música ambient amb Equinox Trio i Covertons. En la segona, els bars del municipi, que participen en l’esdeveniment, oferiran copes tot gaudint de l’actuació musical del grup Möther Mine, que fa versions de rock. El preu de la copa de vi serà de dos euros i el de la tapa 3,50, els refrescs i la cervesa valdran dos euros i els combinats a partir de cinc. Una altra de les novetats d’aquesta edició d’hivern és que hi ha la possibilitat d’adquirir un forfet especial per dotze euros, el preu inclou tres tapes i beguda. Es pot comprar amb antelació a l’Oficina de Turisme de Llançà. D’aquesta manera s’evitaran les cues que es generaven en les taquilles de venda de tiquets.