Aquest divendres, la nau central de l’antic Sindicat Agrícola El Parral de Capmany acull el tast de vins dels cellers locals, en el marc de la festa major de Santa Àgata. L’esdeveniment recupera la seva presència en el programa després dels dos anys de parèntesi obligats a causa de la pandèmia i ho fa amb un conductor molt destacat, el periodista Antoni Bassas Onieva (Barcelona, 1961). L’alcalde, Joan Fuentes, destaca «l’orgull que representa per al nostre poble que una persona com ell hagi acceptat la nostra invitació».

Bassas remarca que la seva vinguda a Capmany «es deu a diverses raons: per l’interès que ha mostrat l’Ajuntament que fos jo qui conduís el tast d’enguany, perquè hi tinc família, i perquè el món de la vinya i del vi no només no em són aliens, sinó que m’interessen».

La seva vinculació amb aquest sector no ve d’ara, tal com ell mateix explica. «Igual que he procurat aprendre sobre arquitectura, disseny o pintura, ja fa anys que m’ha interessat entendre una mica sobre vi: comparar procedències, anyades, gustos... Part de la família del meu pare venia del Penedès, i, ja de més gran, vaig establir relació personal amb en Lluís Llach, que, com sabeu, va obrir el Celler Vall Llach a Porrera. D’aquí va venir que, el 2017, la meva dona i jo obríssim un bar de vins a Barcelona, al carrer Mallorca de Barcelona, que es diu El Tros».

El periodista, que actualment forma part de l’equip del diari Ara, diu que la vinya «em fa sentir que és el meu lloc al món, exactament. Paisatge mediterrani, que és l’espai de món que em pertoca. El vi forma part de la nostra cultura. Igual que el pa, o l’oli, el vi és un aliment sagrat («fruit de la vinya i del treball dels homes», diu la litúrgia). Els ceps despullats de l’hivern i carregats al setembre són el miracle del pas de les estacions, que es recorda que la terra no es pot accelerar, en un món en què tot s’accelera».

L’acte es fa a l’antiga Cooperativa d’El Parral, la més antiga del territori i una mostra de l’empenta del món rural de la seva època. Això fa reflexionar Bassas sobre el paper del món rural a la nostra societat. «A la pagesia no se la reconeix prou, i és lamentable. I així ens va –diu sense embuts. Que menyspreem les mans que ens donen menjar, no només és injust econòmicament, sinó que és del gènere estúpid. Que no valorem més el producte de proximitat explica com de desconnectats estem de la terra».

El projecte Vi-Vent va prenent forma

El tast de vins de Capmany és un referent del seu sector, per la qualitat de gent que reuneix i pel fet que se celebra en el poble amb més cellers de la DO Empordà i en el marc de la festa major de Santa Àgata. En el programa, hi té un paper destacat el projecte de reconversió de part de l’antic sindicat El Parral en el nou centre d’interpretació enoturístic Vi-Vent, que està en fase avançada i que es donarà a conèixer, aquest divendres, abans del tast.