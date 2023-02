El concurs internacional de fotografia de la Mediterrània MedFoto, organitzat per la Fundació Alive i el Club Nàutic l’Escala, engega la seva tercera edició amb la publicació de les bases i anunciant la creació d'una nova categoria. El certamen entregarà enguany un nou premi, que sota el títol de Relat, reconeixerà el millor treball de fotografia conformat per sis imatges dedicades a una de les temàtiques proposades per al concurs.

Aquesta categoria se suma a les de Paisatge, Vida Salvatge, Esports i Oci, Oficis del Mar, Subaquàtica, Conservació i Canvi Climàtic i Amb Mòbil, aquesta última destinada únicament a les fotografies preses amb telèfon mòbil. És novament, doncs, un certamen obert en quant a temàtica, però també pel que fa a la participació, ja que es dirigeix tant a fotògrafs professionals com aficionats. Tots ells podran presentar les seves propostes entre els propers 1 d’abril i 15 de maig, podent optar als guardons del concurs. Aquest 2023, el MedFoto repartirà prop de 4.000 euros de premis en metàl·lic entre les vencedores, a més de quatre premis especials que reconeixeran a l’autor menor de 16 anys, les millor fotografies preses dins els límits de la Costa Brava i de l’Escala i la imatge finalista que obtingui més “M’agrada” al compte d’Instagram del concurs en la divisió Votació Popular. La decisió recaurà en un jurat d’experts en el món de la fotografia i el medi marí que enguany es renova amb les incorporacions del fotògraf naturalista Pere Soler i el guanyador del MedFoto 2022 Xavier Martínez. Completen el jurat Bernat Garrigós, Laura Carrau i Oriol Alamany. Per conèixer les imatges guanyadores caldrà esperar a l’acte d’entrega de premis, que tindrà lloc al Club Nàutic l’Escala el proper 4 d’agost i que donarà el tret de sortida a l’exposició de les fotografies finalistes a les instal·lacions de l’associació esportiva. L’exhibició podrà visitar-se fins el 3 de setembre.