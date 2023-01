La Candelera, la festa petita de Castelló d’Empúries, arriba amb l’inici del febrer. Ho fa, però, amb un esclat de colors que transmeten les creacions dels alumnes de plàstica de 3r d’ESO de l’institut-escola El Bruel d’Empuriabrava, els quals exhibiran, des de dimecres 1, una selecció de dibuixos d’ocells a la façana de la biblioteca municipal. La festa, que s’allarga fins al diumenge 5 de febrer, inclou activitats per a tots els públics i, com no, el tradicional lliurament dels premis Espiga i Timó.

El tècnic de Cultura, Martí Fontclara, admet que el cartell d’aquest any recupera el format de la Candelera de sempre, la d’abans de la pandèmia. Un dels punts que s’ha volgut mantenir és la Festa Jove divendres a la nit a la Sala Municipal. Així s’ha programat les actuacions de Red Hot Chili Covers i La Masovera Barbuda. També, dissabte a la nit, es preserva una altra proposta que l’edició passada va funcionar molt bé: la fusió d’un espectacle d’humor, enguany a càrrec de la companyia Impro Barcelona, i, tot seguit, música amb Intermusic by RKO dj. La música, doncs, manté un pes important en el cartell. D’entrada, dijous 2, a la missa solemne a la Basílica participarà la coral Castellonina dirigida per Clàudia Coral amb l’acompanyament d’Ivan Joanals i, tot seguit, a la plaça dels Homes, la cobla Foment del Montgrí oferirà una audició de sardanes. No serà l’única de la Candelera, ja que el diumenge 5 la cobla-orquestra Montgrins n’oferirà una altra, prèvia el concert i ball de cloenda de la festa. La Candelera també tindrà altres al·licients. Per al públic familiar, l’Ecomuseu-Farinera oferirà dissabte 4 un taller per fer menjadores d’ocells. El mateix dia, a la tarda, Albert Such animarà a la mainada amb un espectacle i, per tancar l’acte, s’oferirà a tots els assistents una xocolatada. Les entitats locals mantenen la seva presència activa al programa. Així s’inclou el cicle de conferències de Castelló que cada any programa l’associació Cultural i d’Esbarjo i els Fusellers de Castelló s’encarregaran de la despertada, diumenge 5, des del Pont Vell. No faltarà la trobada de puntaires, que arriba a la setena edició, i una ballada de danses populars a càrrec de l’Esbart Dansaire. D’altra banda, dissabte 4, a les 12 del migdia, el col·lectiu El Paller composarà en el marc de l’exposició Memòries de Pilar Farrés i Manel Puig i es preveu una lectura de fragments per part dels participants. També, el mateix dia, però a la tarda, i el mestre d’obres i investigador Salvador Famoso presentarà el seu darrer llibre Els esquitxos de la pedra. De llibres també se’n podran comprar a la segona edició de Librum, el mercat del llibre vell, diumenge.