Els veïns de Vilamalla celebren la festa major de Sant Vicenç aquest cap de setmana. Seran dos dies de celebració durant els quals no faltaran activitats lúdiques i culturals, a banda de les propostes més tradicionals com és el vermut popular a la plaça de la Font.

El regidor de Festes, Pere Teixidor, explica que la programació d’enguany manté la línia de les darreres edicions prepandèmiques. Així, la festa s’inaugura dissabte amb una àmplia oferta d’inflables i activitats lúdiques per a la mainada, entre elles una tirolina, al pavelló poliesportiu. Les portes s’obren a les 10 del matí i hi ha la possibilitat de gaudir-ne fins a les 8 del vespre. També l’endemà diumenge.

A Vilamalla hi ha una llarga afició per la petanca. De fet, els socis del club disposen d’una instal·lació a tocar el pavelló per practicar tot l’any i preparar-se per algunes de les competicions que organitzen, com ara el torneig social que es farà aquest dissabte a partir de les 4 de la tarda. El mateix succeeix, tot i que més recentment, amb el pàdel, esport que està a l’alça al poble gràcies a les pistes que es van estrenar fa uns pocs anys. De fet, segons explica Teixidor, està en procés de constitució un club de pàdel de nova creació, el qual ja s’ha encarregat del torneig social que també tindrà lloc dissabte, al mateix temps que el de petanca.

La festa seguirà el seu curs diumenge amb la presentació, a les 11 del matí, del llibre Històries d’alcalde (Figueres, 1995-2007), de Joan Armangué on aquest narra de forma personal la seva trajectòria política. Armangué estarà acompanyat del periodista Santi Coll, qui farà la presentació de l’acte. Una hora més tard, a l’església parroquial, tindrà lloc l’ofici solemne en honor al patró i, tot seguit, s’obsequiarà als veïns amb el tradicional vermut popular a la plaça de la Font. Tot plegat, amenitzat amb una audició de sardanes amb la cobla Selvatana. Aquesta mateixa formació, que fa quasi quatre dècades que actua ininterrompudament per la festa major d’hivern, s’encarregarà, a la tarda, de liderar el concert i el ball de cloenda.