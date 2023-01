L’espectacle Bona Gent de Quim Masferrer, programat per al 18 de març al Teatre Municipal de Roses, ha esgotat totes les localitats. Davant la resposta del públic i per possibilitar que tothom que ho desitgi pugui assistir a la representació, l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament ha pactat amb l’artista una nova sessió el mateix dia a les 17.30 h, que se sumarà a la ja prevista inicialment a les 20.15 h.

Les entrades per a aquesta funció addicional es posen a la venda avui, divendres 27 de gener.

Amb Bona Gent, Quim Masferrer ret homenatge al públic, peça clau del teatre que durant anys, dècades, segles... ha estat oblidada mentre s’aplaudia a actors, actrius, dramatúrgies, direccions, escenografies... Per això, l’artista ha decidit viatjar per sales i teatres oferint un espectacle únic i impossible de repetir, o un protagonista, o millor dit, molts protagonistes, escriuran l’argument d’aquesta experiència, i on Quim Masferrer en serà l’espectador.