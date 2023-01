Marc Larré i Mariona Moncunil van inaugurar dissabte passat les seves respectives exposicions a l’Alfolí de la Sal, de l’Escala. Ambdós presentaven el resultat dels projectes de les Beques de Primavera dels anys 2020 –que en el seu moment no es va poder exhibir a causa de la pandèmia– i 2022. Les dues propostes es poden visitar fins al 26 de febrer.

Per una banda, Marc Larré presenta Una mà, un mol·lusc, un insecte, un cotxe. Es tracta d’un grup de peces realitzades a partir de forats a la sorra. Els forats són l’espai que deixa un peu, una mà, un mol·lusc, un genoll, un insecte, un cotxe. El fang utilitzat per omplir els forats va ser recollit del mar després del temporal Gloria i prové del llit de l’antiga desembocadura del riu Fluvià, un cos de sediment amagat sota terra des de fa més de tres segles. Un forat també aquesta vegada produït per un altre tipus de forces, més lentes, més antigues, però tan visibles com el nostre peu, mà, un genoll, un mol·lusc, un insecte, un cotxe.

Per l’altra, Mariona Moncunill exhibeix la instal·lació Sorres voladores que vol fixar-se en algunes de les convencions científiques de la seva època, en el rol d’un fenomen meteorològic com la tramuntana sobre la sorra i en la poètica de la titànica i delicada feina d’arrelar la duna a terra. La instal·lació proposa una maqueta abstracta i tan volàtil com les dunes que remet a la ingent feina de contenir-les. Una màquina de vent a l’extrem nord de la maqueta, regulada en temps real amb les dades d’intensitat i direcció del vent de l’estació meteorològica de Sant Pere Pescador, s’engega en sincronia amb la tramuntana del golf de Roses. La instal·lació de Moncunill es completarà, posteriorment, amb l’edició d’un llibre d’artista.