El periodista Espartac Peran ha escollit la llibreria Vitel·la de l’Escala, ubicada al carrer del Port, per presentar a la comarca el seu darrer llibre, l’assaig autobiogràfic Tres desitjos abans de morir (La Campana). L’acte es fa aquest dissabte a les 8 del vespre.

Espartac Peran manté, fa temps, un fort lligam emocional amb l’Escala. D’emocions és, de fet, del que parla el seu llibre, vivències properes amb la mort que l’han acompanyat des que era un infant. En aquest sentit, Peran va créixer en una llar marcada per l’absència, concretament la mort del seu germà gran, Eliseu, a qui no va conèixer, però que va deixar una empremta profunda entre els seus pares que, anys més tard, moririen també molt joves amb quatre mesos de diferència. L’autor, però, va més enllà de la història pròpia i del dol viscut per la família. A Tres desitjos abans de morir, Peran fa una reflexió sobre com els humans afrontem aquest viatge inevitable.