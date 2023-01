L’avi de Dani Bosch (1994) va ser un reconegut campió de pilota valenciana, esport autòcton que ha practicat tota la família. Ell, no. En començar a fer camí dins el món del rap en valencià, però, va escollir Suret com a nom artístic. I així se’l coneix i així, fent rap brut de la Rivera i després de tres cops nominat als premis Ovidi, es presenta per primer cop a l’Empordà aquest divendres a les 9 del vespre a la Sala La Cate de Figueres, dins el cicle 66Butaques.

Dani Bosch va arribar per feina a l’Empordà, des del País Valencià, en concloure els estudis de Sociologia. Ell, diu, ja es considera «semiempordanès» –va viure tres anys a Figueres i ara a Castelló d’Empúries– tot i que no renuncia a les seves arrels. Va ser allà, de fet, on va començar a enfilar les lletres de les seves cançons en valencià sempre lligades al ritme del rap clàssic, dels anys 90. Les primeres passes dins aquest estil les va fer d’adolescent, amb catorze anys. «Vaig sentir una cançó i vaig pensar que es podien dir moltes coses», comenta sense amagar que n’és un «fanàtic» i que gaudeix molt amb la possibilitat que permet de fer «crítica amb molt poc espai de temps».

Al País Valencià, Suret és prou conegut en ser una de les veus pioneres del rap en valencià. A l’Empordà, però, a excepció d’algunes actuacions puntuals, no havia ofert cap concert oficial fins ara. «Moure’m en excés em fa certa mandra. El rap és, per a mi, un hobby, soc autodidacta», justifica. La pressió de l’entorn i la coneixença de l’espai de La Cate, però, el va empènyer a oferir als programadors «el show» que ha adaptat a l’escenari i al cicle 66Butaques: «Agafarem les cançons més tranquil·les». Suret reconeix que dins les seves lletres, on sovint inclou referències culturals i literàries, es manté ferma la crítica social tot i que el missatge va canviant seguint la seva pròpia evolució vital. «És com veig el món, crítica social sense ser rap polític, que parteix del meu dia a dia, d’escenes quotidianes, de les meves divagacions», diu. A La Cate, però, Suret no estarà sol. L’acompanyarà Sellen, un altre intèrpret de rap valencià, company de fa anys i ara establert a Girona i, als dos, el dj de tecno Samu.