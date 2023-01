Amb la voluntat d'estendre el programa del Voluntariat per la llengua (VxL) a bona part de la població i animar les persones a afegir-se al programa, arriba a Roses l'exposició Quan parles fas màgia. La mostra, creada per la Secretaria de Política Lingüística i gestionada pel Consorci per a la Normalització Lingüística, es podrà veure a l’Espai Z de la Biblioteca Municipal Jaume Vicens Vives de Roses, del 14 al 31 de gener.

L’exposició forma part d’una campanya del VxL que vol animar les persones a afegir-se a aquest programa d’enriquiment lingüístic, cultural i personal, que no ha parat de créixer des de la seva creació, el 2003. I ho vol fer a partir de la metàfora de la màgia. "Quan parles fas màgia" focalitza l’atenció en un aspecte clau del programa: la capacitat per fer créixer el català a través de la conversa i transformar la vida de les persones que hi participen a partir de la llengua. Els plafons que conformen l’exposició presenten diversos aspectes del programa: “La màgia del voluntariat” ens presenta el programa, tant des del punt de vista de la pràctica del català com de la descoberta d’altres persones: un projecte en què tothom guanya.

“La màgia de la llengua” mostra la capacitat que té per transformar lingüísticament els seus participants i destaca el vessant cohesionador i més social del programa.

“Parelles encantades” exposa els requisits que calen per formar part d’una parella i en presenta les dues modalitats: la virtual i la presencial.

“No tot és per art de màgia” mostra les dimensions organitzatives del programa i la xarxa de professionals i recursos que en garanteixen la qualitat.

“Complicitats màgiques” presenta el suport al programa mitjançant la col·laboració d’establiments i entitats i l’organització d’activitats socioculturals.

“Apunta't a la fórmula màgica” és una invitació a formar part del programa, a més de presentar-ne les xifres. Voluntariat per la llengua és un programa per practicar català a través de la conversa (presencial o virtual). Es basa en la creació de parelles lingüístiques formades per un voluntari o voluntària, que parla català fluidament, i un aprenent o aprenenta, que en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa. El programa va néixer l’any 2003 i ja hi han passat més de 150.000 parelles. És un programa reconegut per la Unió Europea i adoptat a l’Aran, Perpinyà, Andorra, el País Valencià, les Illes Balears i, també, a Bolzano (Itàlia), Flandes (Bèlgica).