Un any més Figueres celebrarà el tradicional concurs de fanalets. Iniciat l’any 1921, aquest esdeveniment recuperarà el format prepandèmia, la qual cosa «ens fa molta il·lusió, ja que tornarà a ser totalment presencial i els infants podran rebre els premis de la mà de Ses Majestats, fent que el concurs torni a lluir», explica Ester Marcos, regidora de Festes de l’Ajuntament de Figueres.

Fins aquest dimarts 3 de gener hi ha temps per inscriure’s al concurs a l’Oficina de Turisme, trucant al 972 503 155 o enviant un correu electrònic a turisme@figueres.org.

Poden participar-hi tots els infants que tinguin com a màxim 12 anys i hauran de presentar els seus fanalets a dos quarts de dotze del dia 5 de gener al Teatre El Jardí, on el jurat farà les seves valoracions. Els fanalets es poden elaborar de qualsevol material i han de ser construïts manualment. A dos quarts de cinc de la tarda, tots els participants al concurs rebran un obsequi de participació de mans dels Reis d’Orient al mateix teatre. En aquest acte també es faran públics els noms dels tres primers premis, els quals s’entregaran al gran escenari que hi haurà instal·lat a la Rambla per la cavalcada de Reis.