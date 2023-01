El periodista cultural especialitzat en art contemporani i còmic Jaume Vidal ha estat convidat a impartir el pròxim curs del cicle Històries de l’Art que promou el Museu de l’Empordà de Figueres. Vidal iniciarà els assistents en la història del còmic i la il·lustració. Ho farà a partir del 10 de gener i al llarg de tots els dimarts del mes. Seran quatre sessions on Vidal aprofundirà en el naixement del còmic als Estats Units, el còmic europeu, el còmic rebel i underground, la novel·la gràfica per, finalment, endinsar-se en un personatge emblemàtic com és Charlie Brown a través del qual presentarà com va evolucionar el món des de la perspectiva occidental.

El curs es fa a l’auditori del Museu i cada sessió comença a les 7 de la tarda. El cicle, que és gratuït, però al qual cal inscriure’s, seguirà amb Mariona Seguranyes (febrer); Oriana Eliçabe (març); Miquel del Pozo (abril); Lourdes Delgado i Núria F. Rius (maig) i Jorge Luis Marzo (juny).