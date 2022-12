Un any més, el pessebre vivent de Llers ha aconseguit una càlida acollida entre el públic assistent. Més de dues-centes persones d’arreu de la comarca van passejar-se per les interioritats dels jardins de Can Casagran durant la representació inaugural que va tenir lloc fa dos caps de setmana i que s’ha repetit aquest darrer, coincidint amb les festivitats de Nadal i Sant Esteve. La pròxima cita d’aquesta iniciativa popular, organitzada per l’associació juvenil Brullersenca, serà aquest diumenge 1 de gener, primer dia de l’any, i, com a novetat, es recupera la diada de Reis, el divendres 6 de gener. L’accés, com sempre gratuït tot i que es pot donar la voluntat, es fa en dues sessions: a les 6 i a les 7 de la tarda.

Una de les novetats d’aquesta vint-i-setena edició és l’arranjament d’alguns espais significatius com l’hostal on hi ha la Verge Maria i el tancat del pastor on, per primer cop, també s’han pogut veure cabrits petits. Paral·lelament al pessebre vivent, hi ha un altre clàssic que manté viva la flama del Nadal a Llers. Es tracta de les tradicionals quines que es fan al pavelló municipal, totalment climatitzat, organitzades pel Club de Futbol amb la col·laboració de l’Ajuntament. Després de set jornades, queden dos dies en peu: diumenge 1 de gener i la diada de Reis, el 6 de gener, ambdues a les 7 de la tarda. El preu de cartró és de 14 euros i inclou les quines especials, amb la possibilitat de guanyar tota mena d’electrodomèstics i, fins i tot, un joc de pneumàtics per al cotxe, i, a la mitja part, es reparteix coca i garnatxa entre tots els assistents. També s’ofereix servei de bar amb entrepans freds i calents.