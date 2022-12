El primer Nadal dels pastors presenta, per primer cop, una Llucifer dona. El paper l’interpretarà Mireia Costa el dia 8 de gener, sessió dedicada a les dones i on tots els personatges seran actrius que portaran a escena un text «feminitzat». Costa ja ho havia d’haver fet l’any passat, però, en el darrer moment, la Covid ho va impedir. «Volem que els Pastorets siguin inclusius i que tothom ho accepti bé», explica Jordina Rodríguez, codirectora de l’elenc d’àngels juntament amb Raquel Ventós i Laura Riera. La primera representació, però, es fa aquest dilluns 26, a les 6 de la tarda i segueix el dia 30 a les 8 del vespre –una sessió més pensada per adults, ja que inclou – i es completa el 7 i 8 de gener a les 6 de la tarda.

Aquest és un any especial, el que precedeix al del centenari i, sens dubte, tal com ja s’ha decidit, el del retorn al Teatre El Jardí. Enguany, però, es manté la representació a l’escenari de La Cate i, a més, introduint algunes novetats com ara una escena nova d’àngels que l’any passat es va fer, però no a totes les representacions «per veure com responia el públic». En aquesta es veu sant Miquel que ordena a la resta d’àngels que han d’avisar als pastors que Jesús és nat i protegir-los contra els dimonis. L’elenc d’àngels l’integren tretze joves, incloses les directores, de 12 a 22 anys, mentre que el de dimonis el conformen setze joves d’entre 13 i 30 anys. D’entre els més veterans, destaca entre ells, però, l’actor Gerard Carrión que interpreta Llucifer els dies 26 i 30.

Respecte al tema escenogràfic, no hi ha hagut variacions, a l’espera de l’any vinent, però sí que hi ha novetats en l’apartat de maquillatge i vestuari. En aquest darrer, Jordina Rodríguez explica que es canvia l’attrezzo de sant Miquel, a l’espera queda el de la resta d’àngels per l’edició vinent. També, com a novetat, la música la interpreta una nova formació orquestral amb quatre cordes dirigida per Aniol Masdéu i integrada per músics de Figueres, Girona i Barcelona.

Una vuitantena de persones són les que fan possible aquests pastorets tan singulars i figuerencs que segueixen el text original de mossèn Rossend Fortunet. Destaca com la direcció de les seccions la porten gent jove vinculada des de fa temps amb l’associació. «Els pastorets és una escola de teatre i d’aprenentatge», diu Rodríguez.