L’art desperta les emocions, la sensibilitat i, fins i tot, té la capacitat de guarir. Amb l’art, però, també es pot potenciar la creativitat de la ment, sobretot, la infantil, la qual es troba en procés de maduració. D’això n’estan convençuts els responsables del Museu de l’Empordà de Figueres i, amb l’objectiu «de construir un museu amb una acció educativa global i transversal», han programat quatre sessions matinals en forma de tallers dirigits a infants d’entre 7 i 12 anys. Es faran del dimarts 27 al divendres 30 de desembre. Les places són limitades, cal inscriure’s i cada taller costa 15 euros.

Els tallers, doncs, arrenquen el dimarts 27 amb una proposta suggerent: com transformar els personatges i les festes nadalenques. Així, partint de l’imaginari dels quadres d’aquest centre museístic, es convidarà els infants a crear el seu pessebre ideal habitant-lo dels personatges que desitgin. L’endemà, dimecres, la proposta canvia radicalment. Partint de diferents disciplines com el moviment, el treball postural, la música, l’entrenament físic i l’expressió, l’entitat Agitart busca crear el vehicle que permeti comunicar diferents sentiments i emocions amb el moviment del cos i la dansa. Tots els participants hauran de dur roba còmoda.

Dijous la mirada es concentrarà en el món dels robots amb un doble taller de robòtica on els assistents exploraran les possibilitats i els poders robòtics per crear formes artístiques de manera automàtica. També hi haurà la possibilitat de crear una peça de gran format a partir de la programació i activació de l’intrèpid robot Sphero mini per gestar la pròpia obra d’art abstracta. El darrer taller, que es farà divendres, partirà d’una descoberta dinàmica i intuïtiva del museu figuerenc. Se cercaran nous paisatges artístics, perquè esdevinguin un punt de partida per inventar una nova tradició nadalenca. «Inspira’t en l’art per transformar la teva realitat», animen els organitzadors.