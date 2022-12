L’arqueòleg Eudald Carbonell té previst visitar la biblioteca de Figueres el dimarts 27 de desembre per presentar el seu darrer llibre, El futur de la humanitat (Ara Llibres). El volum és un decàleg amb deu propostes concretes per trobar la manera que l’espècie humana sobrevisqui i no s’extingeixi, per evolucionar. Idees que afecten tots els àmbits de l’existència, des d’aturar en sec la globalització fins a socialitzar la tecnologia. En aquest sentit, es tracta d’aspectes sobre els quals Carbonell fa molts anys que reflexiona i en fa divulgació.