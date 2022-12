Dels quaranta-un anys que fa que el Grup de Teatre de Roses (GTR) representa Els Pastorets, vint els ha viscut a l’escenari del Teatre Municipal, els mateixos que té l’equipament rosinc. És una data remarcable o almenys així ho sent la companyia la qual ha dissenyat uns pins commemoratius que recorden l’efemèride reproduint el cartell de la primera edició. Els pins, amb caràcter solidari per la Marató de TV3, ja es van posar a la venda aquest cap de setmana passat, coincidint amb l’estrena de l’obra. La propera i darrera sessió serà aquest dilluns 26, diada de Sant Esteve, a dos quarts de set del vespre.

Jaume Sastre, director del GTR, fa Els Pastorets des del 1995. Recorda com va començar de la mà de l’Empenta Jove i en companyia de la seva colla d’amics. Si ha seguit de forma continuada aquests vint-i-vuit anys és «per passió» i ja després per la repercussió que té en els infants. En aquest sentit, Sastre intenta implicar vivament als joves participants, convertir-los en actius tot aprofitant les disciplines que ells coneixen: «Els deixo que em presentin propostes, els obro les portes perquè s’ho sentin una mica més seu». Aquesta dinàmica de «crear planter» busca garantir la continuïtat de la representació. En aquest sentit, el GTR disposa d’un grup força nombrós d’adolescents, entre els 13 i 18 anys, molts dels quals abandonaran el vaixell a mesura que el temps passi. El fet que Roses sigui lluny del focus universitari ho propicia. «Aspirem a mantenir-ne uns quants i, a poc a poc, anar fent el relleu», assegura el director.

En aquest sentit, enguany es podrà copsar una renovació. De la setantena d’actors que hi ha a l’escenari –una vintena més de voluntaris rere el teló–, alguns afronten papers amb text per primer cop. Fins i tot, Sastre ha generat algun personatge nou, un pastor a l’escena de l’adoració. Tot plegat ajuda a introduir més actors i donar oportunitats doblant personatges. «Els ajuda a tocar text, moure’s i naturalitzar una cosa que no ho és», explica el director.

Ampliar la zona de l’infern

La companyia va iniciar els assajos a finals de setembre. L’escenografia és la mateixa «per facilitar» l’adaptació de les noves incorporacions. Enguany, però, sí que s’ha ampliat l’elenc de dimonis i la zona de l’infern, recuperant les dimensions d’edicions anteriors a la pandèmia i incorporant més figurants. D’altra banda, enguany la part musical queda restringida a un pianista, Francesc Mora, qui també ha dut a terme els arranjaments de les peces. Els Pastorets estan molt pensat per a un públic familiar. Els preus són populars: 10 euros els adults i 5, els menors de 12 anys, i la recaptació reverteix en el muntatge.