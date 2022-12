El pessebre vivent de Peralada torna als seus orígens. Ho fa retornant al centre històric d’on va sorgir fa trenta-nou anys quan un grup de joves el va impulsar, aleshores, concretament, al pati del Claustre. Per fer possible aquest retorn ha calgut la bona predisposició d’onze veïns que han cedit els seus espais particulars, les entrades de les cases, totes antigues i singulars, per acollir alguna de les escenes. L’estrena es fa aquest diumenge a les 7 de la tarda, en sessió única i coincidint amb Nadal. Es repetirà l’endemà, per Sant Esteve, i l’1 de gener.

El primer pessebre es va dur a terme l’any 1981 només restringit dins del Claustre, «que era molt diferent, molt més precari, a com el coneixem ara», explica el regidor de Cultura, Miquel Brugat. L’èxit de públic que va aconseguir aleshores va fer plantejar trobar un nou espai i aquest es va trobar als jardins del Castell, on han fet estada trenta-set anys. Brugat és conscient que «el marc era molt maco i tothom quedava molt content, però, tot i que ho perdem, guanyem tota la resta: la infrastructura de cases, de patrimoni, que aportaran una imatge totalment diferent». A més, suposa un revulsiu per a una proposta molt tradicional. El recorregut s’iniciarà a la muralla del Portal de la Font, inaugurat fa poc, on es farà la presentació del pessebre, amb recreació històrica, amb la companyia Drakonia. Tot seguit, els visitants podran anar recorrent carrers, cases, l’església parroquial, les voltes de l’Ajuntament i, finalment, el Claustre de Sant Domènec on es tancarà aquest viatge. En total seran una vintena les escenes bíbliques o quotidianes on es recrearà el dia a dia dels temps en què va viure Jesús. El públic podrà observar de ben a prop vells oficis com el de picapedrer –un grup estarà simulant la reconstrucció del temple– o traginer. El regidor no amaga que, malgrat que fa molts anys que munten el pessebre, es troben davant un projecte totalment nou, tot i que tenen l’avantatge que moltes cases ja recorden escenaris i que poden aprofitar part de l’attrezzo. «Crec, sincerament, que sorprendrà», conclou. Una vintena de persones, entre personal de l’Ajuntament i voluntaris, ho estan fent possible, però seran uns cent cinquanta els figurants que aquests tres dies li donaran vida, veïns de totes les edats. Aniran abillats amb el vestuari de cada any, una part del qual s’ha millorat. L’entrada al pessebre costa 5 euros i és gratuït fins a 12 anys o amb el carnet del Super3.