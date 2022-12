A Sudan del Sud, la situació que es viu actualment és insostenible. Segons dades de la Fundació Nzuri Daima, que compta amb una llarga trajectòria en cooperació a la zona, la majoria d’infants del país són orfes de mare i pare i pateixen desnutrició severa. Molts d’ells acaben suïcidant-se perquè no tenen res per menjar. Aquest dijous, a les 7 de la tarda, s’inaugura l’exposició benèfica Si les dones abaixessin els braços, el cel cauria a l’espai d’art del Celler Espelt, a Vilajuïga, per recaptar fons per aquesta causa.

Durant aquesta jornada inaugural s’ha previst fer un tast de vins Espelt amb embotits Llavora i formatges gentilesa de Mas d’en Balda, amb una aportació mínima de 15 euros que aniran directament a recaptar fons per aquesta entitat. També es poden adquirir les pintures o fer una donació a la mateixa fundació. El web és nzuri-daima.org.