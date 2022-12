Actors com Josep Maria Pou, Mercè Arànega, Ramon Madaula, Quim Masferrer o Enric Cambray passaran aquesta propera temporada per l’escenari del Teatre Municipal de Roses amb les seves darreres produccions. Obres que combinen el drama, amb la història i el bon humor i per les quals ja es poden comprar entrades des d’aquest dimarts i aprofitar la campanya de Nadal amb l’oferta de sis espectacles al preu de cinc.

A la retina va quedar l’impressionant Moby Dick en mans de Josep Maria Pou. Ara retorna a Roses amb El pare (29 d’abril), un demolidor retrat sobre la demència senil en un home culte que rebutja tots els cuidadors. També deixarà petjada Hamlet.01 (1 d’abril), dirigida per Sergi Belbel, i enfilada per Enric Cambray qui endinsarà el públic pel primer acte de la tragèdia més coneguda de la història, signada per Shakespeare. El 4 de febrer serà Mercè Arànega i Queralt Casasayas les que pugin a l’escenari rosinc amb Fátima, un viatge cap a la drogoaddicció en els carrers del Raval barceloní. Un muntatge diferent serà Buffalo Bill a Barcelona (12 de març) amb el qual Ramon Madaula i la periodista Raquel Sans viatjaran a les grans planícies del Far West fins a la Barcelona de finals del segle XIX on el cowboy va dur el seu espectacle sense massa èxit. Completen la programació Quim Masferrer amb Bona gent (18 de març), Un tal Quixot (8 d’abril) amb Cascai Teatre i La casa de Bernarda Alba amb el jove ballet de Pilar Sánchez (21 d’abril). El teatre amateur també té cabuda al cartell: Adreça desconeguda amb el Grup de Teatre Esplais; Junts, amb Dinàmics Teatre i Victòria, de Tequatre.