Alumnes de música de 4t d’educació secundària de l’Institut de Castelló tenen previst oferir una doble cantada a la residència asil Toribi Duran i a la Basílica el dimarts 20 de desembre, a les onze i a dos quarts d’una respectivament. L’actuació forma part de les activitats nadalenques que impulsa l’Ajuntament de Castelló d’Empúries en col·laboració amb entitats, institucions locals i comerços per dinamitzar les festes.

La música, de fet, és un element que vertebra el calendari nadalenc. Aquesta passada setmana, per exemple, els alumnes de l’escola municipal de música Antoni Agramont han ofert les tradicionals audicions d’hivern des de dimecres fins divendres, a la Sala Municipal i al convent de Santa Clara. També els alumnes de 6è de primària de l’escola Joana d’Empúries han organitzat el playback, a la Sala Municipal, divendres i dissabte. D’altra banda, la coral de l’escola Ruiz Amado oferirà una cantada de nadales, aquest dilluns 19, també al Toribi Duran i repeteix la interpretació del Cant de la Sibil·la, la nit de Nadal, a la Basílica, just abans de la celebració de la Missa del Gall. Al final d’aquesta, a més, s’oferirà xocolata desfeta, garnatxa i coca per a tots els assistents. Durant la missa també es beneirà i s’obrirà el pessebre de la Basílica.

Dins el calendari d’activitats, evidentment, no hi faltaran propostes tradicionals com és el cas de la festa del caga tió que es fa el dissabte 24, a partir de les 4 de la tarda, a la plaça Joan Alsina, un espai que estarà presidit pel tió gegant creat especialment pel poble fa uns quants anys. La tarda anterior, el divendres 23, es proposarà una matinal de jocs de taula a la Sala Municipal i, a les 7 de la tarda, el Grup de Teatre Esplais i l’associació Cultural i Esbarjo faran la lectura del Poema de Nadal, a la capella del convent de Santa Clara.

Durant aquests dies, se suggereixen un munt de visites guiades: una caminada pel Rec Comtal, una immersió a la Catedral de l’Empordà, sortides als Aiguamolls i, fins i tot, una excursió que portarà els participants a visitar les gorgues de la Muga i el castell del Sarrat, a Albanyà.

Tampoc faltarà en el calendari nadalenc, la possibilitat de visitar i gaudir del parc infantil de Nadal instal·lat a la sala polivalent, el darrer dia de l’any, des de les 4 fins a les 7 de la tarda. El dilluns 2 de gener, s’oferirà la possibilitat de participar en un taller de fanalets i el dimarts 3, de visitar el campament del carter reial. Tots actes previs a l’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient, el dia 5.

Dins aquesta allau de propostes destaca també el lliurament, el dia 4 de gener, dels primers premis de la Cultura i de les Arts de Castelló d’Empúries. L’acte es farà a la capella del convent de Santa Clara.