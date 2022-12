Quatre obres de petit format, quatre escenaris en espais singulars i fins a sis passis disponibles. Aquesta és la dinàmica de Microaccions per amor, el festival escènic de petit format que es fa a Figueres aquest dissabte, des de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, impulsat per la Nau Oliva i l’Ajuntament. Enguany, la proposta d’arts escèniques arriba a la vuitena edició consecutiva amb una salut de ferro i l’entusiasme dels seus seguidors i promotors. El festival, a més, és gratuït –a excepció de l’actuació d’Oscárboles a La Cate, que serveix per cloure l’edició– i les entrades ja es poden reservar a entradium.com.

Microaccions per amor va néixer el 2015, un any després que a Sant Pere Pescador impulsessin a l’estiu Les Passejades, una altra proposta amb format similar que propicia deambular amb un destí fix per viure les arts escèniques. A Figueres, l’opció va sorgir durant les Fires de la Santa Creu fins a trobar, els darrers anys, un millor marc temporal com és el mes de desembre.

Enguany, les obres escollides fluctuen pel gènere de la comèdia, però en diversos vessants. A la sala Toni Montal, a La Cate, es podrà veure Veneno para el brindis, un text del dramaturg Joaquim Bundó dirigit per Dani Rebollo. Es tracta d’una comèdia de misteri en la qual la Roberta està a punt de conèixer la xicota del seu fill. La interpreten Daniel Bayona, Laia López i José Sanz. La segona obra s’exhibeix a l’auditori del Museu de l’Empordà. Es tracta de ¿Nos alquilamos?, una comèdia de caràcter social sobre la crisi escrita per César Augusto i dirigida per Paco Maldonado. La porten a escena Pilar Coronado i Iván Imañas.

Al Cercle Sport Figuerenc, següent parada en aquest passeig teatral, es representa Mirades, una comèdia metateatral d’Emili Corral, qui també la interpreta al costat de Glòria José. Ambdós interpreten una parella que va a veure un muntatge de teatre experimental. Puenting és la darrera obra proposada, en aquest cas al Casino Menestral. Núria Peix ha escrit i dirigit aquesta comèdia de l’absurd amb una parella accidentada i en coma i un metge diferent. Interpreten l’obra Enric Barba, Carla Peix i Josep de Font. Qui completi la ruta, a més, té l’al·licient d’entrar en el sorteig d’entrades dobles per la propera temporada del Figueres a Escena.

La cloenda, a La Cate

L’espectacle de cloenda, aquest de pagament a La Cate, a les 22.30 hores, va a càrrec d’Oscárboles, un cantador de contes i un narrador de cançons amb una mirada diferent, plena d’intensitat.