En col·laboració amb l’Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, la companyia emergent Grop presenta el seu primer espectacle Sempreviva. Una ficció administrativa, una comèdia, en clau surrealista, sobre l’administració i la burocràcia, inspirada en fets reals. L’estrena, que es fa aquest dissabte a dos quarts de nou del vespre, és la primera aposta de l’equipament per donar suport a la creació teatral de Torroella i l’Empordà. De fet, s’inclou una residència artística de la companyia i l’equip artístic de l’espectacle així com activitats paral·leles que volen acostar la companyia i l’obra al públic local, com el club de lectura i post-funció, el 20 de desembre.

Grop és una companyia empordanesa i argentina, amb seu a Torroella de Montgrí. Ha estat impulsada, però, per la llançanenca Susanna Bosch, i Antonella Posso i Daniel Casanovas. L’obra amb la qual es presenten, dirigida per Glòria Sirvent, és una sàtira entorn de l’administració pública, una ficció escrita per Casanovas, però alhora un treball personal i reivindicatiu perquè parla de les seves pròpies vides. L’argument arrenca amb la Sempreviva, una jove actriu que rep l’oportunitat de la seva vida: debutar en un gran teatre. Només un error administratiu la separa de fer-ho realitat. Enfront s’hi troba l’Angustias, una funcionària, un xic cremada, obsessionada per una natura morta penjada a la seva oficina i pintada per una enigmàtica i oblidada pintora del segle XVI.