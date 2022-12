El celler Empordàlia de Vilajuïga ha organitzat dues noves accions solidàries amb motiu de la campanya de Nadal. D’una banda, una part dels beneficis de les vendes del vi Antima anirà destinada a la Fundació Arrels, que vetlla perquè no hi hagi ningú dormint al carrer.

Durant tot el mes de desembre i fins al final de les festes de Nadal, cada ampolla venuda serà un donatiu per a la Fundació. I així ho explica una targeta que s’ha afegit a cada una de les ampolles:

"Antima, el vi solidari d'aquestes festes. Cada Nadal col·laborem amb la Fundació Arrels, aquest any ho fem amb l'Antima. Una part dels beneficis seran destinats a la fundació. A la Fundació Arrels atenen i orienten les persones sense llar que viuen als carrers. També es treballa per sensibilitzar la ciutadania, denunciar situacions injustes i aportar solucions a les administracions i a la societat civil per fer possible #ningúdormintalcarrer."

Maridatge solidari en favor de We Love Uganda

D'altra banda, el celler ha preparat un maridatge solidari de formatges pel proper 14 de gener, a les 12.30 hores. Tindrà lloc al mateix celler de Vilajuïga i anirà a càrrec de l'expert en formatges Toni Gerez, cap de sala de restaurant Castell de Peralada i reconegut, recentment, per la Guia Michelin. La recaptació íntegra d'aquesta activitat anirà en benefici de We Love Uganda, associació sense ànim de lucre, ubicada a l’Empordà, que lluita contra les desigualtats i treballa per l'educació dels infants a Uganda.

El preu del Maridatge és de 50€ per persona i les places són limitades (cal reservar al telèfon 616 486 900).