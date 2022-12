El doctor en Farmàcia i catedràtic de botànica figuerenc Joan Vallès ha estat convidat per l’agrupació Atenea per parlar, aquest divendres, sobre la presència de les plantes i la natura en l’obra de les escriptores empordaneses, que compartien filiació, ja que eren germanes, Maria dels Àngels i Montserrat Vayreda. L’acte, que serveix per tancar l’any, es farà als antics jutjats de Figueres, seu provisional del Casino Menestral, a dos quarts de vuit del vespre.

Es dona la circumstància que Joan Vallès és el net de Maria dels Àngels Vayreda i el setembre passat, coincidint amb la presentació de la reedició del llibre Encara no sé com soc, d’aquesta autora, Vallès va oferir als presents una delicada primera aproximació sobre aquest tema. En aquell acte concret, Joan Vallès va parlar del lligam de l’escriptora amb el territori, amb la natura i la terra. Va evocar també la seva «arrel pagesa» i va desgranar els seus profunds coneixements en la matèria que Vayreda va bolcar en la seva obra. Ara, en aquesta conferència per al públic d’Atenea, ampliarà el seu radi d’interès incloent-hi l’obra de Montserrat Vayreda.