Quan fa nou anys, una part del professorat de l’Institut Narcís Monturiol de Figueres va animar-se a fer els Pastorets, mai no haurien pensat que l’aventura s’allargués quasi una dècada i amb tan bona salut. De fet, aquest divendres passat van estrenar temporada fent el ple a Maçanet de Cabrenys, poble on actuaven per primer cop. També estrenaran escenari aquest divendres a la Jonquera i el 16 a Lladó. On tornen, després d’uns anys omplint el teatre de gom a gom, és a Figueres, el divendres 9 de desembre. Totes les actuacions, a les 9 del vespre.

Els Pastorets del Monturiol no són uns pastorets tradicionals, ja que aquests barregen temes d’actualitat molt recents sobre economia, política i societat del país amb gags i diàlegs versats, cosa que els ha donat ales. «La realitat supera la ficció i hauríem d’estar refent el guió cada dia», comenta el director de la companyia, Ernest Pibernat, qui espera que aquest any no pateixin tant com l’any passat quan la pandèmia va afectar alguns actors obligant-los a fer malabars i adaptacions amb poques hores de marge. Una de les novetats que es trobaran els assidus a l’obra és que aquest any s’eliminen les referències a la Covid i s’inclou un pòrtic d’obertura, «una breu escena» on s’utilitza el recurs que els Pastorets comencen dins un somni.

La bona acollida que van tenir aquesta setmana passada a Maçanet de Cabrenys, esperen reviure-la aquest divendres a la Jonquera on també s’estrenen. Cada temporada només fan quatre actuacions. «Molts pobles ens ho demanen, però és complicat», admet Pibernat. A més, malgrat que viatgen amb un decorat minimalista, només visiten escenaris preparats per acollir obres teatrals, tot i que ells tenen focus i projectors i altres elements tècnics essencials. Un dels trets característics d’aquests Pastorets és que l’alumnat de perruqueria i estètica del centre hi participa activament. Enguany hi actuen vint-i-tres professors i professores representant vint-i-set papers.