Quan Horst Brandstäter i Hans Beck van presentar per primera vegada els clicks de Playmobil a la Fira Internacional de la Joguina de Nuremberg l’any 1974, poc es devien pensar l’èxit d’aquesta petita figura de 7,5 centímetres d’altura.

Un èxit que ha provocat que s’organitzin centenars de fires i trobades de col·leccionisme d’aquest joguet arreu del món. Precisament, els dies 3 i 4 de desembre es celebrarà la cinquena edició de la Fira de Playmobil de Figueres organitzada per Clicks Girona i el Casino Menestral Figuerenc. Una xifra que marca l’arrelament d’aquest esdeveniment i que es reflecteix en el cartell d’aquest any, ja que s’hi pot veure la Monturiola de la Rambla feta de Playmobil, un element que va protagonitzar la segona edició de la fira.

Una desena de diorames s’instal·laran a les dues sales de la planta baixa de l’edifici històric del Casino Menestral al carrer Ample. «Aquesta fira volem atapeir l’espai de molts, grans i bons diorames, tot cercant que no sigui allò que es pot veure més sovint», explica Eduard Àngel, president de Clicks Girona. Els visitants podran gaudir d’una gran varietat de temàtiques en les diferents escenes representades amb els clicks. Hi haurà un diorama de Mad Max fet amb peces customitzades, però també n’hi haurà de pirates, medieval, victorià, fantasia o la nova col·lecció NovelMore de Playmobil, entre altres.

També n’hi haurà un d’Egipte, però Àngel assegura que «no serà el típic d’un desert, sinó que s’hi representaran les inundacions del riu Nil, la flora, la fauna i les mítiques piràmides». A més, també s’hi treballarà la conscienciació ambiental amb un diorama del canvi climàtic. Violeta Llueca, presidenta del Casino Menestral Figuerenc, diu que «des de Clicks Girona fan un treball molt acurat de disseny i posada en escena d’allò més espectacular». De fet, el president de l’associació de col·leccionisme de clicks afirma que «volem fer de Figueres un referent pels diorames que es munten a la seva fira».

Nous dioramistes

A les anteriors edicions, tots aquests muntatges els feien només els col·leccionistes de les comarques gironines, però en aquesta ocasió s’han incorporat col·laboradors de fora. Eduard Àngel expressa que «cadascun de nosaltres fem un o dos temes de col·lecció i al final ens repetiríem, la qual cosa també succeeix en altres grups de col·leccionisme del país, per això nosaltres anem a muntar a les seves fires i ells a les nostres».

Més enllà d’aquestes maquetes, també hi haurà tres punts de venda de productes Playmobil on es podran adquirir figures i referències habituals d’aquesta marca de joguines, peces exclusives, customs i elements propis de col·leccionisme. A més, com sempre, es celebrarà el concurs Troba el click perdut que farà estar alerta a tots els visitants.

Els beneficis de la venda d’entrades, que tenen un cost de tres euros, aniran 100% destinats a l’Associació Albert Sidrach.

Aquesta fira és una ocasió més perquè, com expressa Llueca, «els visitants adults reconnectin amb els seus sentiments més autèntics, que són els de la infantesa, i els més petits al·lucinin amb el que poden fer els grans amb aquestes joguines».