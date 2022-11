El 4 de febrer de 2020, el Consell Comarcal va declarar el búnquer de Can Palau, a Agullana, Bé Cultural d’Interès Local. Construït fa més de vuitanta anys, era un observatori denominat O-2 i destinat a ser el pilar més important en la defensa de la frontera oriental dels Pirineus davant de qualsevol atac que provingués del nord. Després que la Generalitat i l’Ajuntament l’hagi rehabilitat i adequat per la visita, aquest cap de setmana s’impulsen una sèrie d’actes per divulgar-lo, entre els quals destaca dissabte la presentació d’un llibre, fruit de la recerca històrica feta per Josep M. Almuni, i la inauguració en paral·lel d’una exposició, diumenge, a la sala de plens.

La jornada arranca dissabte a tres quarts de quatre de la tarda amb una visita al búnquer, sortint des de la plaça Major i descobrint la nova senyalització de l’itinerari. Allà es podrà viure l’experiència immersiva de llum i so a l’interior, en un muntatge fet per Cube, bz, i música en directe de Frances Barlett. A més, es podrà gaudir del paisatge des del mirador construït. Ja a Agullana, a dos quarts de set de la tarda, a la sala polivalent de la Concòrdia, es presentarà el llibre i s’encetarà una taula rodona amb l’arquitecta Adela Geli-Anticó, el director del Mume, Enric Pujol, i Humberto Vila, senderista i recuperador de patrimoni. Modera l’historiador de l’art, Enric Tubert.