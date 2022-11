Borrassà celebra la festa major de Sant Andreu, aquest cap de setmana, amb un seguit de propostes pensades per a tots els públics. Destaca l’impuls del Cau organitzant tallers, jocs i manualitats, aquest diumenge, a partir de les 10.30 hores a la plaça Major. El Cau és el grup de mainada que participa en les activitats dinamitzades per Ludis lleure i esport, que l’Ajuntament de Borrassà ha posat en marxa aquest curs. Es tracta de la segona proposta que organitzen oberta a la gent del poble, després de l’èxit aconseguit amb el túnel del terror, celebrat a finals de l’octubre passat.

La festa major, però, s’obre justament dissabte a les 11 del matí, també a la plaça Major, on Ludus Mundi, entitat que té per objectiu la difusió, estudi, creació i ús dels jocs com a eina educativa i socialitzadora, instal·larà un espai de jocs de construcció i jocs de taula dirigit a persones de totes les edats. La festa seguirà a les 6 de la tarda a la Sala de l’Ateneu amb l’actuació de les seccions Ficaris i Tramuntana de la Jove Orquestra de Figueres.

Diumenge serà la jornada més tradicional de la festa. A les 12 del migdia hi haurà l’ofici solemne a l’església Sant Andreu i, seguidament, una ballada de sardanes. Aquests actes seran amenitzats per la cobla Foment del Montgrí. Ja a la tarda, a partir de les 6, la Sala de l’Ateneu acollirà un concert i un ball amb La Betty Orquestra. Ambdós dies hi haurà parades de tir i pesca d’ànecs a la plaça Major. Tots els actes són gratuïts i hi haurà servei de bar.

Alma Llorente actua amb la JOF

Dins el programa de la festa major destaca l’actuació d’una veïna del poble, l’estudiant de violoncel de 13 anys, Alma Llorente amb la Jove Orquestra de Figueres de la qual forma part. En aquesta ocasió, actuen dues de les seccions de corda i vent de la JOF: Ficaris i Tramuntana. El concert té lloc dissabte a les 6 de la tarda a la Sala de l’Ateneu.