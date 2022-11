A l’escriptor figuerenc Vicenç Pagès Jordà sempre li va interessar la família Kennedy i, poc o molt, en tots els seus llibres, va deixar-ne pinzellades. Just abans de morir, l’autor va concloure Kennedyana, un assaig literari que resumeix la curiositat que li despertà aquella dinastia i que esdevé el seu llibre pòstum. Presentat fa uns dies a Blanquerna-Universitat Ramon Llull, on va exercir docència, aquest dimecres a dos quarts de set de la tarda, ho fa a la seva ciutat natal, a Figueres, concretament a la biblioteca, de la mà de la també escriptora i amiga Mercè Cuartiella i Xènia Bussé, de Navona, editorial responsable de la publicació. També hi serà present el regidor de Cultura, Alfons Martínez.

📆 dimecres 23 de novembre

🕢 18:30 hores

Que Vicenç Pagès naixés just l'any que van assassinar a trets John Kennedy va ser una coincidència que l'escriptor va saber aprofitar. Ho demostra aquest assaig que es converteix en una mena de guia en l'esdevenir d'unes vides, les dels integrants dels Kennedy, que superen qualsevol relat de ficció, una trama farcida de conspiracions, assassinats, accidents i fets reals i inversemblants a parts iguals. Amor i mort, bellesa i violència, poder i pàtria es despleguen en mans de personatges obscurs i ambiciosos, els moviments dels quals genera seqüeles inquietants.