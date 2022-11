Portbou, per la seva situació de frontera, va ser pas de molts jueus i intel·lectuals europeus durant la Segona Guerra Mundial. Tots ells fugien del nazisme. Un d’aquests, com és ben conegut, va ser el filòsof Walter Benjamin. Al llarg de l’any molts actes recorden la seva figura. Un és un Col·loqui Internacional que convoca el Museu de l’Exili de la Jonquera, la Càtedra Walter Benjamin i Memòria i Exili de la Universitat de Girona i que enguany té lloc des d’aquest dijous i fins dissabte, quan es rememorarà la ruta d’arribada del filòsof a Portbou amb el projecte Transportar la veu de l’artista empordanesa Azucena Momo.

La ruta, que tindrà una durada d’entre sis i set hores, se situa a mig camí entre el Walking Art i el podcast i s’inspira en els treballs radiofònics de Benjamin. Azucena Momo investiga en aquest projecte «les converses que es generen quan un camina, sol o acompanyat, converses que s’activen des del cos, un cos en moviment i, per tant, un cos radial i porós que absorbeix tot allò que té al seu voltant i s’insereix en el paisatge i en les diferents atmosferes per les quals transita». La ruta s’ha realitzat en col·laboració amb el centre de creació contemporània Nau Côclea de Camallera i forma part de la campanya Portes Obertes de Xarxaprod. La proposta és oberta a tothom però cal apuntar-se a info@museuexili.cat. Hi ha temps fins aquest dimarts 15. El punt de sortida és l’Oficina de Turisme de Portbou. A dos quarts de cinc de la tarda, es proposa també una visita al memorial Passatges a Walter Benjamin de Dani Karavan i al cementiri de Portbou i, tot seguit, la representació de l’obra Regreso, al camí de la Retirada de Marcela Terra amb l’actriu Padi Padilla a la Sala La Congesta. L’entrada és gratuïta, però cal també reservar-la.

La resta del Col·loqui, dedicat enguany als exiliats i refugiats a l’època contemporània, es farà a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. Entre els actes en destaca la conferència inaugural amb Javier Rodrigo i la presentació del llibre Volver a Stalingrado. El frente del Este en la memoria europea, de Xosé Manoel Núñez, guanyador del 5è premi internacional Memorial Walter Benjamin. També les intervencions de Mercedes Monmany, M. Lluïsa Faxedas, Enric Pujol, Xavier Pla i Antoni Martí Monterde i una taula rodona.