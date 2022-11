Aquest cap de setmana, Peralada acull la festa major del Pubillatge, és a dir, la proclamació de la Pubilla i l’Hereu de Catalunya 2022. Aquesta celebració, organitzada pel Foment de les Tradicions Catalanes amb el suport de l’Ajuntament de Peralada, del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de la Diputació de Girona, pren el relleu de Seva (Osona) després que l’any 2021 es reprengués l’activitat del pubillatge posterior a la pandèmia de la covid-19, encara però amb restriccions.

Al llarg de tot el dissabte es duran a terme els exàmens a la cinquantena de candidats i candidates que opten als títols de Pubilla i Hereu de Catalunya 2022, Pubilla i Hereu de les Comarques Barcelonines 2022, Pubilla i Hereu de les Comarques Gironines 2022, Pubilla i Hereu de les Comarques Lleidatanes 2022i Pubilla i Hereu de les Comarques Tarragonines 2022. A la tarda es farà el pregó, la inauguració de la placa commemorativa del certamen i la ballada de sardanes a càrrec de la cobla Rossinyolets. Finalment, diumenge al matí arribarà el punt àlgid del cap de setmana amb la cercavila pels carrers del municipi amb la participació de la Colla Gegantera de Peralada i l’acte de proclamació on es coneixeran els que seran escollits nous representants de Catalunya per al període 2022-2023.

Al llarg del cap de setmana, passaran més de dos-cents representants i autoritats de municipis d’arreu acompanyants per familiars, amics i persones seguidores del pubillatge de tot Catalunya que s’acostaran a Peralada per gaudir d’aquesta festa. Aquest acte també servirà per acomiadar els representants que durant aquest últim any han representat Catalunya i les seves demarcacions arreu.