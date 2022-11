Unió de Pagesos organitza demà divendres, 18 de novembre una nova jornada de prevenció de riscos laborals al sector agrari, juntament amb la Fundació Pagesos Solidaris i l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral. La jornada tindrà lloc a les 11 hores a l’Espai d’Entitats de Sant Pere Pescador (C. Escoles, 1, 1r pis).

La benvinguda de la jornada anirà a càrrec d’Agustí Badosa i Figueras, alcalde-president de Sant Pere Pescador, i de Xavier Frigola, coordinador comarcal de l’Alt Empordà d’Unió de Pagesos, i la presentació, a càrrec d’Elena Juanola, directora de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral.

La jornada està orientada a persones temporeres del sector agrari i a pagesos i pageses de la comarca, això com qualsevol persona que es desplaci per carreteres per anar a treballar.

Els accidents en els desplaçaments que fan la pagesia i els temporers per anar i tornar de la feina són considerats per la normativa de Seguretat Social accidents laborals in itinere. Un dels objectius de la jornada és explicar que cal ser conscients d’aquests riscos i prendre les mesures de seguretat oportunes en funció de com ens desplacem (vehicle, bicicleta o a peu), de la climatologia i de l’hora del dia, entre altres factors. Així mateix, el treball del camp comporta, entre altres riscos, molts desplaçaments en vehicle dins de la finca, que també són causa d’accidents i que cal conèixer i prevenir.

L’observatori de la sinistralitat laboral al sector agrari és el resultat d’un conveni d’Unió de Pagesos i el Departament d’Empresa i Treball per analitzar anualment els accidents que pateixen els treballadors autònoms i assalariats agraris i per fer difusió de les mesures de prevenció davant la sinistralitat laboral, informant dels principals aspectes de prevenció de riscos laborals.

En el transcurs de la jornada s’entregarà una armilla reflectant a tots els assistents, per cortesia del Servei Català de Trànsit.