Fa una dècada es va decidir celebrar a l’Estat el dia de les llibreries amb l’objectiu de fomentar la imatge d’aquests espais com llocs propers, moderns i en constant evolució per generar cultura i crear comunitat. Tenint en compte l’interès, les responsables de Taberna Libraria han animat una ruta singular amb lectures de textos teatralitzades de dramaturgs figuerencs per algunes de les llibreries de Figueres. Es fa aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda i cal inscriure’s abans.

«Es tracta de promocionar la cultura a través de les llibreries, que aquestes són un lloc de trobada, tant d’infants com grans», explica Agnès Sáez de la llibreria social Taberna Libraria. Per dur-lo a terme, han aconseguit la complicitat de dues llibreries de la ciutat –l’Edison i la Bookman– i d’actors de la Funcional Teatre. Aquest recorregut singular partirà, al mateix temps, d’aquestes dues llibreries on dos grups d’una vintena de persones gaudiran d’una breu representació teatral. En concret, a la llibreria Edison Marta Carreras i Josep Maria Cortada representaran un fragment de l’obra Ahir, d’Helena Tornero, mentre que Sara Bartolomé, Marc Casanovas i Arnau Vilarrassa han escollit un passatge de Mata al teu alumne, de Carles Mallol, per interpretar-lo a la Bookman. El recorregut es clourà, després que els dos grups hagin vist cadascun els dos passatges, al local de la llibreria Taberna Libraria, ubicada a la seu de l’associació de veïns del barri de l’Eixample. Allà, la Funcional ha escollit el text d’Angelica Liddell, Una costilla sobre la mesa, que interpretaran Carme Gifre i Dolors Garde. La celebració es tancarà amb un pica-pica.

Teatre als «petits espais»

Amb aquest passeig teatralitzat, que estarà guiat en tot moment per voluntaris de Taberna Libraria, es busca, diu Sáez, mostrar que el teatre també es pot dur a terme «en petits espais». En aquesta ocasió només el podran gaudir entre cinquanta i seixanta persones, bàsicament adults, perquè els textos escollits no estan pensats per a infants. Per participar-hi, però, cal trucar al telèfon 625 545 224. Aquesta proposta és gratuïta.