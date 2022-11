El juliol de l’any passat, en plena pandèmia, l’Ajuntament de Figueres i editors de la ciutat van sumar esforços per impulsar la primera Fira d’editorials independents transfronterera. Va aconseguir bona acollida. Tanta que enguany, malgrat no repetir data ni escenari, aquest dissabte s’enfila la segona edició, ara a la Rambla figuerenca, buscant la consolidació i sumant dues editorials més a l’aventura. De totes aquestes només una és de la banda francesa i, a més, s’han incorporat altres que no són empordaneses. «Hem obert el ventall perquè la realitat és la que és i creiem que la fira pot ser transfronterera, però també més oberta», reconeix l’editor de Cal·lígraf, Jaume Torrent.

Figueres celebrarà el proper 12 de novembre la 2a Fira Transfronterera amb 13 expositors d'editorials independents En total són tretze les editorials que hi participen: Albertí Editor, Brau Edicions, DO Empordà, Edicions Cal·lígraf, Edicions Sidillà, Editions Paraules, Editorial Gavarres, Lapislàtzuli Editorial, Llibreria-Galeria Artèria, Llibres del Segle, Miligramo, Neret Edicions, Ònix Editor i Úrsula Llibres. Tal com explica Torrent, la dinàmica serà la mateixa: les editorials presenten els seus fons i impulsen diverses activitats al llarg de la jornada que s’inaugura a les 11 del matí i que inclou el pregó de l’escriptora Núria Esponellà. Entre les propostes que inclou la fira hi ha presentacions de llibres de les editorials participants i diverses xerrades com la que oferirà l’historiador Juli Gutiérrez sobre la matemàtica de la història del seu avi, Alexandre Deulofeu, o el maridatge de vins i lletres, tot recordant a l’exalcalde i enòleg Eduard Puig Vayreda, que conduiran Josep M. Dacosta i Oriol Puig. Jaume Torrent explica que la voluntat és anar consolidant aquesta fira i «potser agafar el relleu al Liberisliber de Besalú», que es va deixar de fer, i que, després de la Setmana del Llibre en Català a Barcelona, Figueres prengués el relleu convertint-se «en el gran pol al nord del país en llengua catalana». «I la Rambla és el gran lloc per lluir-la», conclou. Programació 11 h - Inauguració amb Jaume Torrent, membre de l'organització de la 2a FiTEI; Ester Marcos, regidora de comerç, fires i mercats; Agnès Lladó, alcaldessa; Núria Esponellà, escriptora i pregonera de la 2a FiTEI. 11:30 h – Presentació d'Els gegants del Mesozoic. Dinosaures a Catalunya, de M. Mercè Cuartiella (text) i Carles Arbat (il·lustració) per públic infantil, a càrrec de M. Mercè Cuartiella. 12 h – Presentació de L’avi Carmelo, de Dani Torrent, a càrrec de l'autor, il·lustrador i autor del cartell de la fira. 12:30 h – Tast de lletres amb vi conduïda per Josep Mª Dacosta i Oriol Puig. 13:15 h – Presentació d'Un estiu al Delta, de Pilar Garriga, narrativa juvenil, a càrrec de l'autora. 17 h – Presentació Cuaderno de vida in Perfecta, de Raquel Tasa, poemari, a càrrec de l'autora. 17:30 h – Presentació de l’Associació Cultural Miligramo Com fomentar cultura des de la cultura; i del 6è número de la revista Miligramo, dedicat a Pere Calders. 18 h – Presentació de Les noies de pagès, d'Edna O’Brien, a càrrec de Xavier Cortadellas. 18:30 h - Presentació de La ciutat dels vius, de Nicola Lagioia, a càrrec del periodista i escriptor Gerard Bagué. 19 h – Debat Recuperar la literatura oblidada, per què és tan important?, a càrrec de Carles Buixó. 19:30 h – Xerrada L’actualitat del món segons "La matemàtica de la història d’Alexandre Deulofeu", a càrrec de Juli Gutierrez (historiador i nét de Deulofeu).

Durant tot el dia es podrà participar a l’activitat “Microrelats en viu”, on es podran escriure microrelats i poemes al moment amb una màquina d’escriure que estarà a disposició del públic assistent a la parada de Miligramo.