Vuitanta-dos curts fantàstics i de terror es projecten, des d’aquest divendres i fins diumenge, al Teatre de Roses dins el Festival Bai de Fest. En aquesta edició del festival, els organitzadors han rebut 504 curtmetratges arribats de més de quaranta països. D’entre els curts seleccionats, que opten a les cinc seccions del concurs –animació, terror variat, freak, terror i gènere fantàstic– un jurat especialista escollirà els guanyadors que es donaran a conèixer diumenge al vespre.

Aquesta cinquena edició del festival, presentada per l’actor Pablo del Barro i amb un cartell dissenyat per Carlos Acedo, arrenca divendres a les 7 de la tarda amb la projecció del documental Big Sky de Félix Romero (2022) i, tot seguit, es podran veure tres blocs de curts. L’endemà dissabte, a banda de la projecció de curts a concurs, es passarà el documental Mi adorado Monster de Víctor Matellano (2021), es presentarà el llibre Doble hombre Muerto de Bernat Costa i es projectarà la pel·lícula Tigre callejero d’Iván Mulero (2021). Dins la darrera jornada, diumenge, s’inclou una xerrada sobre el 60è aniversari de Jaume Bond amb l’escriptor Francesc Sirvent i la projecció del film Diablo Rojo de Sol Moreno (2019).

El Festival inclou també altres activitats paral·leles al hall del Teatre com una exposició retrospectiva de la proposta iniciada el 2018, una mostra de fotocromos cinematogràfics, un photocall i un ritual del cap fufagor. També es faran classes gratuïtes d’iniciació al dibuix manga amb Anna Brugat, tant dissabte com diumenge. Cal, però, reservar prèviament. Qui vulgui assistir al Festival, organitzat per l’associació Bai de Feis i que des del 2019 està integrada dins l’associació Terror Arreu de Catalunya, pot comprar l’entrada a la mateixa taquilla del Teatre, el mateix dia. Es posen a disposició entrades per un dia a 4 euros i abonaments per 2 dies, a 5 euros, i pels 3 dies, a 7 euros.