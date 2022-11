Nou conferències i vint-i-sis comunicacions a l’entorn dels exilis polítics a l’època contemporània es desenvoluparan en el 13è Congrés de la Coordinadora dels Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC) que té lloc entre aquest divendres i fins diumenge al Museu de l’Exili de la Jonquera. Fins al moment, una vuitantena d’especialistes i persones interessades ja s’han inscrit per participar en aquesta proposta, de caire temàtic i acadèmic, de forma presencial i encara ho poden fer altres gratuïtament al web ccepc.cat.

Francesc Viso, secretari tècnic de la CCEPC, una federació que engloba cent trenta-tres entitats de centres i instituts d’estudis locals i comarcals de tot l’àmbit lingüístic, reconeix la importància historiogràfica que tenen les investigacions locals i comarcals dins els estudis dels exilis que, a més, darrerament, han viscut una floració espectacular. Viso afirma que la intenció «no era centrar-se en l’exili republicà del 1939 sinó per fer-ho en tota l’època contemporània». Això no ha pogut frenar que s’hagin presentat molts treballs sobre l’exili del 39, però també hi ha altres estudis sobre el segle XIX -entre aquests un de l’historiador empordanès Pere Gifre- fins els exilis de la lluita antifranquista durant els primers anys de la transició. «Ningú s’ha atrevit a fer una comunicació dels exilis actuals», afirma Visa tot matisant que servirà per cloure la jornada de dissabte, a mans d’Agustí Alcoberro, es presentarà l’exili com una constant històrica als Països Catalans. A més, el secretari afegeix que «quan seleccionem les ponències sempre mirem que hi hagi un repartiment de territori», comenta. Enguany també hi serà present l’Empordà no només amb la seu del congrés sinó amb la participació de representants del Mume -Jordi Font, Jordi Gaitx i Miquel Serrano- que «faran un repàs historiogràfic sobre el que s’ha editat sobre l’exili».

D’altra banda, el darrer dia, diumenge, està prevista una visita al Memorial de Rivesaltes i a la Maternitat d’Elna. Afegir que totes les actes d’aquests congressos són públiques i accessibles a través del web de la coordinadora, dins l’apartat de publicacions.