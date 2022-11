Era el 2020 quan, encara immersos en plena pandèmia i amb molts dubtes i incerteses per desvetllar, el cantant i compositor figuerenc Robert Molina va decidir presentar el disc que ja feia mesos havia conclòs, Com si el món no fos un altre. Malgrat beure d’uns temps personals més pretèrits, l’intèrpret semblava haver-se inspirat en la situació vital col·lectiva. Va ser aquesta, de fet, la que va impedir dur a terme aquell concert de presentació i, just aquest divendres, a dos quarts de nou del vespre, es recupera al mateix espai on va enregistrar el disc, la sala Antoni Montal de La Cate, a Figueres.

«És com el tancament d’una etapa», reflexiona Molina. No només perquè sent que ara es troba en un moment vital diferent, sinó perquè ja ha engegat nous projectes musicals. En cadascuna de les lletres que donen vida a les dotze cançons de Com si el món no fos un altre, el músic evoca «un trencament, un canvi de vida, pèrdues que has patit» i la sorpresa ingènua que, malgrat tot, «el món continua sent el mateix, però, per a tu, ha canviat totalment». Aquest viatge interior es pot fer seguint els ritmes que acompanyen títols com «El perill», «Titelles», «Tornar enrere», «Maleïts», «A peu de pàgina», «No en queda res» o «Monstres». «Aquest no és un disc conceptual, però sí temàtic», confirma Molina.

De la tempesta a la llum

Aquest concert de presentació i, a la vegada, de tancament, tindrà una posada en escena molt íntima gràcies al format acústic que ha triat Molina a qui acompanyaran, en la interpretació d’alguns temes concrets, dos bons amics: el pianista Raül-Marc Portell i el guitarrista Carles Serras, també conegut com Senyor Mit, que ha col·laborat en tots els discos del figuerenc. Malgrat aquesta presentació intimista, que es fa en el mateix escenari on va enregistrar el disc fa més de dos anys, no s’amaguen els ritmes interiors, en alguns moments trepidants gràcies a la sàvia inclusió de guitarres, teclats i algunes cordes, del disc, mirall «de la tempesta» viscuda amb la voluntat de deixar-la enrere.

Robert Molina és un compositor molt prolífic. De fet, sempre està escrivint sobre el seu món, «cabòries i preocupacions», mai pensant en un disc concret, sinó que, quan neixen dins seu les ganes de fer-ne algun, té material en escreix on escollir. En aquests moments, per exemple, ja està preparant maquetes per al pròxim treball que, preveu, s’albira del tot diferent, amb un canvi de sonoritat que ve a ser el reflex d’un canvi de mirada a la vida, «més optimista». Algunes d’aquestes noves peces també es podran escoltar en el concert d’aquest divendres a La Cate, fent així un primer tast del que serà el nou treball, encara en procés de ser perfilat. Allò que pot avançar és que contindrà «més llum». «Serà una sonoritat més acústica, més senzilla, menys vestida, més natural i més relaxada per a l’oïda», conclou.