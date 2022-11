El fotògraf Carlos Acedo va exhibir, breument el juny passat, part del seu projecte fotogràfic S.O.S. als baixos del Casino Menestral de Figueres. Aquell fou un primer tast, però serà aquest dimecres a les 8 del vespre quan inauguri la proposta en la seva totalitat al centre cívic Joaquim Xirau, també a Figueres.

S.O.S. és una proposta que busca colpir i, fins i tot, ferir l’espectador, a través d’un bestiari imaginari, d’uns animals quasi cibernètics creats amb la tècnica del collage. No es tracta de provocar perquè sí, sinó que conté un rerefons sensibilitzador «davant un futur imaginari on els humans ja no existim».