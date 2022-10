Les tradicions van canviant o potser només és que es van adaptant als nous temps. El cas de la castanyada és el més evident. La potent irrupció de Halloween xoca obertament amb les ganes de preservar les tradicions pròpies. Al Port de la Selva han trobat la manera organitzant una festa, el proper dilluns 31 d’octubre, que dona molt pes a la castanyada sense deixar de banda la tradició importada del món anglosaxó.

La festa va començar l’any passat amb bona acollida per part del públic familiar, com explica la regidora de Cultura, Lídia Ferrer. Enguany, s’ha escollit la companyia Fes-t’ho com vulguis per obrir el cartell de propostes. Ho fan amb un espectacle ideat per aquestes dates i recomanat per a infants d’entre 0 i 4 anys, La castanyera i els seus secrets. El protagonitza una castanyera molt especial, la Nona, que amb els seus contes endinsarà als infants en la celebració de la festa, però també en l’estimació i respecte pel bosc, la natura i els seus habitants. L’espai escollit és la biblioteca municipal a 2/4 de 12 del migdia.

La castanyada seguirà a partir de les 5, ara a la plaça del Moll d’en Balleu, on la companyia Fefe i Cia té previst amenitzar la tarda. En aquest mateix espai l’Ampa de l’escola posarà una parada de venda de castanyes, moniatos i coques així com un taller de maquillatge. Una altra de les propostes suggeridores és l’Escape Room especial castanyada que ha muntat Gaudire, una empresa del Bages que fusiona el lleure i la tecnologia. El repte d’aquest espectacular escape, ambientat amb bruixes, misteri i por, serà trobar el tresor d’una bruixa. Es jugarà per grups, de màxim sis persones, que hauran de desxifrar amb una tauleta i plafons, enigmes, resoldre proves i ser hàbils amb les pistes per resoldre el misteri a temps. La història, que tindrà el punt d’inici a la plaça de la Gent Gran, inclourà música i àudio. Els menors de 10 anys hauran d’anar acompanyats.

D’altra banda, l’Ajuntament també promou la gimcana del Truc o tracte?, entre les 7 de la tarda i les 9 del vespre. L’any passat s’hi van sumar una dotzena de cases que els infants participants anaven visitant. Enguany, per fer-ho, cal inscriure’s trucant a l’Ajuntament o enviant un correu a cultura@elportdelaselva.cat.