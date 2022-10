El setembre del 2019 es presentaven oficialment al Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres, els Mini-Stress, una formació de música tradicional i arrel que prenia el relleu d’una anterior aventura, musical conclosa ja fa uns quants anys, la dels Ministrers de Figueres. Després d’un parell d’anys de rodatge, uns quants concerts que han tingut gran acollida i la inclusió d’un integrant nou, els Mini-Stress tornen a la capital de l’alt Empordà per oferir un concert amb repertori nou diumenge a les 7 de la tarda, a l’auditori dels Caputxins. L’accés és gratuït.

Jordi Jordà explica que l’objectiu del grup, integrat per músics no professionals però que porten, alguns d’ells, trenta i quaranta anys tocant, «és normalitzar la música tradicional, perquè són les nostres arrels». Jordà comenta que és una música que s’havia perdut molt, però que a principis dels anys 80 va iniciar-se la seva recuperació. «En aquesta zona potser no s’ha aconseguit tant, però nosaltres hi fiquem cullerada perquè aquesta estigui present sempre que es pugui», afegeix.

El repertori que tenen previst presentar diumenge a Figueres, on no han tornat a tocar des del febrer del 2020, també als Caputxins, segueix la línia del que ja oferien. «El nostre és un repertori viu i inclou temes molt d’aquí, de l’Empordà», concreta. De fet, treballen paral·lelament en un projecte, que veurà la llum a mitjà termini, centrat en temes empordanesos. En aquest concert concret, però, interpretaran temes populars amb arranjaments actuals, «alguns més coneguts, altres menys», i balls tradicionals com una sardana curta, polques, xotis i Jordi Jordà anima a ballar a qui ho desitgi.

David Antius (bombardí), Benet Antius, Jou Hernàndez i Raül Moliner (gralla), Albert Cuevas (percussió), Jou Hernàndez (gralla), Jordi Jordà (sac de gemecs), Manel Pedreira (flabiol i tamborí), Olga Rubiano (tarota) i Joan Soler (percussió) integren els Mini-Stress. Max Rosario és el darrer intèrpret que s’ha sumat al grup aquest any. Toca la tarota i ajuda a completar la formació a l’hora de «fer contra cants i acompanyaments». En aquest sentit, el grup abraça diferents generacions de músics. No és tant, però, com la feina de guiatge a joves intèrprets que duien a terme intensament amb els Ministrers. D’altra banda, impulsen tallers d’instruments tradicionals a les escoles de la comarca, sota l’aixopluc de l’associació empordanesa de música popular i tradicional.