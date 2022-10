Les construccions de pedra seca formen part del nostre patrimoni cultural. Llançà ha volgut treure-les de l’oblit i aquest dissabte estrena una nova ruta que permetrà descobrir disset edificacions, aixecades entre els segles XVII i XIX. Es tracta tant de barraques d’olivar i vinya de planta quadrada o circular, murs, ponts i, fins i tot, camins empedrats, canals d’aigua i un colomar. Aquesta primera sortida, que serà guiada i gratuïta, arrenca a les 9 del matí i ja s’han apuntat una vintena de persones de les vint-i-cinc places disponibles.

La ruta, que posteriorment i gràcies a un detallat díptic elaborat per Turisme Llançà tothom podrà fer de forma autònoma, es pot realitzar en unes dues hores prenent com a punt de sortida l’Oficina de Turisme. Té un desnivell de 400 metres i es desenvolupa al llarg de 5 quilòmetres a través d’una pista-corriol perfectament senyalitzada on el passejant anirà trobant tot de marques blanques i grogues que li permetran resseguir l’itinerari sense dificultats. Algunes de les construccions de pedra seca, que s’han catalogat però no s’han restaurat, es troben fora del camí. Val a dir que totes s’han condicionat per facilitar la visita així com netejat els marges de vegetació. Es recomana als visitants que vulguin conèixer aquest patrimoni portin bon calçat.